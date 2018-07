Blaulicht

Hamburg | 30.07.2018

Rollerfahrer stirbt an Verletzungen

Nach Unfall am Freitag

Der Rollerfahrer, der am Freitagvormittag in einen Verkehrsunfall in Hamburg-Rahlstedt involviert war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigte die Polizei gegenüber Hamburg1. Bereits kurz nach dem Unfall wurde der 67-Jährige notoperiert. Die Beifahrerin erlitt einen offenen Beinbruch. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr. Am vergangenen Freitag war eine PKW-Fahrerin mit ihrem Mini beim Spurwechsel mit dem Rollerfahrer und dessen Beifahrerin in der Berner Straße kollidiert.