Hamburg 08:42 Uhr | 30.07.2018

In den letzten 3 Jahren wurde an 22.000 Stellen gebaut

Senat stellt Zahlen der Baustellen vor

Auf den Hamburger Straßen wurde in den letzten drei Jahren an rund 22.000 Stellen gebaut. Das ergab eine Anfrage der FDP an den Senat. Laut NDR-Informationen beklagt die FDP schon lange, dass Hamburg durch die zahlreichen Baustellen, die Stadt mit der höchsten Staudichte in Deutschland sei. Grund dafür ist die Koordination der Baustellen.