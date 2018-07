Sport

Hamburg 20:45 Uhr | 29.07.2018

Nach über 10 Jahren

Michael Stichs Abschied

Nach ganzen 10 Jahren verlässt Turnierdirektor Michael Stich den Center Court am Hamburger Rothenbaum. Es war das letzte Turnier, dass er in Hamburg ausgetragen hat. Wir haben im Vorfeld des Finals mit dem 49 Jährigen gesprochen über seine Zeit am Rothenbaum und seine Highlights.