Sport

Hamburg 20:42 Uhr | 29.07.2018

Überraschung am Hamburger Rothenbaum

Nikoloz Basilashvili gewinnt German Open

Nikoloz Basilahvili - so lautet der Name des diesjährigen German Open Siegers am Hamburger Rothenbaum. 6:4, 0:6 und 7:5 besiegte der Georgier in einem Tennis-Krimi den Vorjahressieger Leonardo Mayer und sorgt damit für eine kleine Überraschung, denn Basilashvili starte als Qualifier ins Turnier und war an Platz 24 gesetzt. Es ist der erste Titel bei der ATP Tour für den Georgier, außerdem gewann er durch den Sieg das Preisgeld von 350.000 Euro.