Sport

Hamburg 18:22 Uhr | 29.07.2018

Wettkampf in Hamburg gilt als Qualifikation für Hawaii

Bart Aernouts gewinnt Ironman 2018

Am Sonntag wurde in Hamburg der Startschuss für den zweiten Ironman gegeben. Dieses Jahr allerdings als Duathlon und nicht als Triathlon. Denn wegen der hohen Blaualgenkonzentration in der Alster musste der Ironman dieses Jahr ohne Schwimmen stattfinden. Die rund 2.300 Athleten starteten daher mit einem 6 km Lauf, bevor es wie gewohnt weiter ging mit 180 km Radfahren und dem abschließenden Marathon über 42 km. Gewonnen hat den Ironman der 39-Jährige Bart Aernouts aus Belgien.