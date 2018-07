Gesellschaft

Hamburg 18:05 Uhr | 28.07.2018

Umweltbehörde misst kritische Sauerstoffwerte

Weiteres Fischsterben befürchtet

In Hamburger Gewässern droht weiter ein Fischsterben. Messungen der Umweltbehörde haben für die Elbe und Nebengewässer kritische Sauerstoffwerte bekannt gegeben. So wurden im Wandse in Wandsbek nur 1,6 Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser gemessen. Für die Fische sind Werte unter vier Milligramm bereits kritisch. Grund für die niedrigen Sauerstoffwerte ist die andauernde Hitze.