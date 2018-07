Gesellschaft

Hamburg-Nord 17:23 Uhr | 28.07.2018

Die Bienenvölker haben sich seit 2010 fast verdoppelt

Die Zahl der Bienen in Hamburg nimmt zu

Die Zahl der Bienen in Hamburg nimmt deutlich zu. So hat sich im Vergleich zum Jahr 2010 die Zahl der Bienenvölker von rund 2046 auf 5600 verdoppelt. Das ergab eine Anfrage der FDP an den Senat. Die gut 1.000 Imker in Hamburg werden seit einem Jahr von der Stadt finanziell und durch die Errichtung von Bienenweiden unterstützt.