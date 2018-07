Sport

Hamburg-Mitte 11:07 Uhr | 27.07.2018

Triathlon wird zu Duathlon

Ironman: Schwimmen abgesagt

Das Schwimmen beim anstehenden Ironman in Hamburg kann nicht stattfinden. Grund dafür ist die aktuelle Blaualgenkonzentration in der Alster, die als potentiell gesundheitsgefährdend gilt. Das gab der Veranstalter am Vormittag bekannt. Statt knapp vier Kilometer zu schwimmen, werden die Athleten am Sonntag eine kurze Laufrunde von 6 Kilometern absolvieren.