Hamburg 09:57 Uhr | 27.07.2018

Großteil für Bildung, Innovation und Wirtschaft

Eine Milliarde Euro mehr für Hamburg

Der Hamburger Senat will im laufenden Jahr knapp eine Milliarde Euro mehr ausgeben. Ein Großteil des Geldes soll in die Schulen und Berufsausbildung fließen. Doch auch für neue Straßen gibt es zusätzlich über 100 Millionen Euro. Ermöglicht wird das Plus an finanziellen Mitteln durch eine gute Wirtschaft in Hamburg und die vermehrte Einwohnerzahl.