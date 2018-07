Blaulicht

Hamburg 15:25 Uhr | 26.07.2018

Vermehrte Anrufe von "falschen Polizeibeamten"

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei Hamburg warnt vor vermehrten Betrugsversuchen mit der Masche „falscher Polizeibeamter“. Dabei rufen Betrüger vor allem bei Senioren an und geben sich als Polizeibeamte aus. Wegen vermehrten Einbrüchen würden sie das Hab und Gut der Angesprochenen abholen und in Sicherheit bringen. Tatsächlich jedoch werden die Betroffenen ausgeraubt. Bei Hinweisen sollte man sich umgehend an die Polizei wenden.