Stadtgespraech

Hamburg 18:37 Uhr | 25.07.2018

Egal ob im Stadtpark, in der Bahn oder im Tennisstadion

Die Hitzewelle setzt den Hamburgern zu

Seit Tagen herrschen absolute Rekordtemperaturen. Bis zu 35 Grad zeigt das Termometer an. Im Stadtpark mussten heute Vormittag sogar schon Wasserwerfer die Pflanzen bewässern. Aber nicht nur die Pflanzen haben mit der Hitze zu kämpfen, auch uns Menschen kann sie ziemlich zu setzen. Deswegen ergreift nun auch die Hochbahn besondere Maßnahmen. Für die Fahrgäste gibt es ab sofort an bestimmten Haltestellen kostenloses Trinkwasser. An den Stützpunkten am Hauptbahnhof Süd, Hauptbahnhof Nord und am Jungfernstieg verteilen Mitarbeiter Wasserflaschen an die Fahrgäste. Und auch bei den German Open am Rothenbaum kommen Spieler, aber auch Zuschauer, ordentlich ins Schwitzen. Rund um den Center Court suchen die Tennis-Fans Schattenplätze und probieren sich abzukühlen.