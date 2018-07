Stadtgespraech

Hamburg 18:18 Uhr | 25.07.2018

Behörde hatte die Schilder vergangene Woche aufgestellt

Unbekannte klauen Schilder am Öjendorfer See

Unbekannte haben am Öjendorfer See Warnschilder am Ufer gestohlen. Vergangene Woche waren die Schilder von der Umweltbehörde aufgestellt worden, da die Blaualgenkonzentration im See gefährlich hoch ist. Seitdem ist das Schwimmen im Öjendorfer See verboten, auch der Oortkatener See wurde mittlerweile gesperrt.