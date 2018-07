Gesellschaft

Hamburg 18:11 Uhr | 25.07.2018

Diese Baderegeln gelten für Groß und Klein

So vermeiden Sie Badeunfälle

Abkühlung suchen viele Hamburger in diesen Tagen natürlich in Hamburgs Gewässern und in den Freibädern. Die Badesaison läuft auf Hochtouren. Aber es ist Vorsicht geboten. Denn immer wieder kam es in den letzten Wochen zu Badeunfällen, bei denen Menschen reanimiert werden mussten. Welche Baderegeln müssen genau beachtet werden und wie verhalte ich mich, wenn eine leblose Person im Wasser treibt?