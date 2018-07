Blaulicht

Wandsbek 15:28 Uhr | 25.07.2018

Erneut steht Pferdestall in Duvenstedt in Flammen

Drittes Feuer innerhalb weniger Tage

Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage ist es in der Nacht in Hamburg Duvenstedt erneut zu einem Feuer gekommen. Betroffen war wieder ein Gelände mit Pferden, in der Straße Lohe brannte ein Pferdestall. Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Löschfahrzeuge hatten bereits einige Bäume und Büsche in der Nähe des Stalls Feuer gefangen. Eine weitere Ausbreitung der Flammen konnte allerdings verhindert werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Brandstiftung als Ursache kann nicht aus.