Blaulicht

Hamburg-Mitte 15:28 Uhr | 25.07.2018

Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen

Zwei Feuer in einer Nacht in Saga-Wohnanlage

In der Saga Wohnanlage im Billhorner Röhrendamm sind in der Nacht zwei Feuer ausgebrochen. Zunächst brannte eine Plane an einem Baugerüst, eine Stunde später brach dann ein Feuer in einem Kellerverschlag aus. Weil die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle gebracht hat konnten die Anwohner in ihren Wohnungen bleiben. Kurz vor den Bränden sollen einiger der Anwohner gesehen haben, wie mehrere vermummte Personen geflohen sind. In der Vergangenheit war es des öfteren zu Bränden gekommen, weshalb die Saga Brandwachen engagiert hatte.