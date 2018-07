Stadtgespraech

Altona 11:35 Uhr | 25.07.2018

Das müssen Konzertbesucher jetzt beachten

Ärger um Ed-Sheeran-Tickets

Es ist eines der größten Konzerte in diesem Jahr hier bei uns in Hamburg: Morgen spielt Superstar Ed Sheeran Open Air auf der ausverkauften Trabrennbahn Bahrenfeld. Rund 80 000 Fans werden erwartet. Doch nun gibt es Ticketärger. Denn der Zutritt zum Konzert ist nur mit personalisierten Tickets über den Direktverkauf möglich. Mit der namentlichen Kennzeichnung will der Sänger verhindern, dass die Konzertkarten zu viel zu überhöhten Preisen auf dem Schwarzmarkt weiter verkauft werden. Bernd Zerbin vom Veranstalter ZKP Scorpio erklärt, was Besucher morgen beim Einlass erwartet. Aufgrund der heißen Temperaturen rät die Feuerwehr allen Besuchern des Ed-Sheeran Konzerts bereits heute schon ausreichend zu trinken um so den Flüssigkeitsspeicher aufzufüllen.