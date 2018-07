Blaulicht

Hamburg 16:21 Uhr | 24.07.2018

Täter nach ersten Angaben ein 61-jähriger Mann

Mann sticht auf Frau in Bus ein

In einem Linienbus hat am Mittag ein Mann unvermittelt auf eine Frau eingestochen. Der Täter soll nach ersten Angaben ein 61-jähriger Mann sein, er wurde festgenommen. Die Frau kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Vorfall soll sich in der Nähe der Haltestelle "Universität/Staatsbibliothek" im Grindelviertel ereignet haben.