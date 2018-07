Blaulicht

Hamburg 11:54 Uhr | 24.07.2018

Verdächtige flüchtig

Schießerei beim Ausschläger Weg

Auf dem Gelände eines Autohandels am Ausschläger Weg ist es in der Nacht zu einer Schießerei gekommen. Ein 32-jähriger Mann soll dabei von zwei mutmaßlichen Autodieben angeschossen worden sein. Der Mann berichtete der Polizei später, dass er zwei unbekannte Personen an einem fremden Auto beobachtet hatte. Daraufhin verfolgte er die beiden. Nach einer Rangelei sollen die Verdächtigen dem Mann in den Bauchbereich geschossen haben. Der Verletzte konnte sich in ein anliegendes Hotel schleppen. Das Hotelpersonal alarmierte die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fehlte von den Beteiligten jede Spur. Der Verletzte hatte sich vor Eintreffen der Beamten ins Krankenhaus fahren lassen. Die Mordkommission ermittelt.