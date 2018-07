Verkehr

Hamburg 18:42 Uhr | 23.07.2018

Mehrere Reisewellen treffen im Norden aufeinander

ADAC warnt vor Stauwochenende

Der ADAC warnt für das kommende Wochenende vor dem „schlimmsten Stauwochenende“ dieser Reisesaison. Grund dafür ist das Aufeinandertreffen mehrere Reisewellen im Norden. So machen sich zum Ferienbeginn viele Reisende aus Bayern und Baden-Württemberg auf den Weg in den Norden. Gleichzeitig enden in vielen Bundesländern die Ferien allmählich und die Urlauber reisen aus dem Norden ab. Der ADAC empfiehlt Hamburgern deshalb, am kommenden Wochenende möglichst in den Morgenstunden zu reisen.