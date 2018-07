Sport

Hamburg 17:29 Uhr | 23.07.2018

Daniel Masur kommt eine Runde weiter

Überraschung am Rothenbaum

Seit Samstag ist es so weit, es wird wieder hochklasse Tennis in Hamburg gespielt. Die German Open am Hamburger Rothenbaum haben begonnen, heute gab es direkt die ersten Topspiele. Der an Zwei gesetzte Diego Schwartzman setzte sich in drei Sätzen durch. Eine Überraschung gab es ebenfalls: der Deutsche Maximilian Marterer scheiterte in Runde eins am Qualifikanten Daniel Masur.