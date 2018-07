Blaulicht

Hamburg 13:39 Uhr | 23.07.2018

Rund ein Jahr nach Stückelmord an Prostituierter

Polizei sucht weitere Zeugen

Auch rund ein Jahr nach dem Mord an der Prostituierten Maria A., gibt es noch immer keine heiße Spur zum Täter. Die Polizei will daher zum Jahrestag des Auffindens der Leichenteile erneut an die Öffentlichkeit gehen. Hierfür sollen auch Personen aus der Straßenprostitutions-Szene - zu der auch das Opfer gehörte - angesprochen werden. Die Ermittler erhoffen sich so weitere Hinweise und Erkenntnisse zu erlangen, die sie auf die Spur des Täters führen. Lebend wurde das Opfer zuletzt am 01. August 2017 in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes auf dem Hansaplatz in St. Georg gesehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch oder in jeder Dienststelle entgegen.