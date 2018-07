Stadtgespraech

Wentorf bei Hamburg 13:03 Uhr | 23.07.2018

Spitzenreiter: Wentorf mit 3444 Euro pro Quadratmeter

Immobilienpreise im Umland gestiegen

Die Preise für Immobilien im Hamburger Umland sind im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Das geht aus Angaben einer Datenerhebung des Immobiliendienstleisters MacMarkler hervor. Am teuersten ist es demnach in Wentorf mit einem Quadratmeterpreis von durchschnittlich 3444 Euro. Günstiger ist es dagegen südlich der Elbe in Winsen, dort kostet der Quadratmeter 2141 Euro. Zum: Im Hamburger Stadtgebiet liegt der Quadratmeter 4212 Euro.