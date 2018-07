Stadtgespraech

Hamburg 07:38 Uhr | 23.07.2018

Einkommensgrenzen zuletzt vor 10 Jahren erhöht

Mehr Hamburger bekommen Anspruch auf Sozialwohnungen

Der Hamburger Senat hebt die Einkommensgrenzen für Mieter von Sozialwohnungen an. Das berichtet NDR 90,3. Demnach haben knapp 400.000 Haushalte Anspruch auf eine Wohnung mit einer Miete von 6,50 Euro. Das sind rund 70.000 mehr als zuvor. Außerdem dürften 450.000 Haushalte zu einem Quadratmeterpreis von 8,60 Euro wohnen. Am Dienstag will der Senat die Rechtsverordnung erlassen.