Blaulicht

Hamburg 17:19 Uhr | 22.07.2018

Ihr Ex-Freund wurde vor Ort festgenommen

Frau in Wohnung niedergestochen

Am Sonntagmittag ist eine Frau in ihrer Wohnung in der Haldesdorfer Straße durch Messerstiche schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ihr Exfreund, der sich nach noch unbestätigten Informationen Zutritt zur Wohnung verschafft und sich dann mit der Frau gestritten haben soll. Der Tatverdächtige wurde, trotz eines Fluchtversuches und Gegenwehr von der Polizei festgenommen. Die Frau erlitt unter anderem Verletzungen am Bauch und wurde in ein Krankenhaus gebracht.