Gesellschaft

Hamburg 16:35 Uhr | 22.07.2018

Kranzniederlegung mit anschließender Gedenkfeier

Gedenken an Opfer der ,,Operation Gomorrha"

Zum 75. Gedenktag der Operation Gomorrha hat am Sonntag eine Zentrale Gedenkfeier in der Hauptkirche St. Michaelis stattgefunden. Kurz zuvor wurde ein Kranz am Mahnmal St. Nikolai zum Gedenken an die Verstorbenen Hamburger niedergelegt.Bei dem Luftangriff der Alliierten kamen rund 34.000 Hamburger ums Leben. 900.000 verloren ihr zuhause.