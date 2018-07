Verkehr

Hamburg 15:58 Uhr | 20.07.2018

Rückstau an Ampeln soll so künftig vermieden werden

Neues digitales Ampelssystem für Hamburg

Ampen die mit Autos kommunizieren und so den Verkehr verbessern – klingt nach Zukunftsmusik ist hier in Hamburg aber bereits Realität. An sieben Ampeln werden die sogenannten Ampelphasenassistenten bereits ausgetestet. Dieses Pilotprojekt wurde heute von Wirtschaftssenator Frank Horch vorgestellt.