Gesellschaft

Hamburg 11:44 Uhr | 20.07.2018

Neue Ausstellung im Mahnmal St. Nikolai

"Vor uns lagen nur Trümmer"

75 Jahre ist es her, dass Hamburg von britischen und amerikanischen Bombern zerstört wurde. Dass die Stadt durch die sogenannte “Operation Gomorrha” in Schutt und Asche zerlegt wurde. In nur zehn Tagen zwischen Ende Juli und Anfang August 1943 sterben über 34.000 Menschen in den bis dahin schwersten Luftangriffen auf die Stadt. Eine Ausstellung in der St. Nikolai Kirche widmet sich jetzt denen, die Hamburg unter widrigsten Umständen mit als erste wieder aufgebaut haben. Den KZ-Häftlingen von Neuengamme.