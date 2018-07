Verkehr

Altona 09:06 Uhr | 19.07.2018

Werte steigen in Max-Brauer-Allee an

Erste Bilanz der Dieselfahrverbotszonen

Die Stickoxidwerte in den Dieselfahrverbotszonen sind zum Teil nicht zurück gegangen. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Demnach wurde in der Max-Brauer-Allea ein Wert von 44 Mikrogramm gemessen. Das überschreitet sowohl den Grenzwert von 40 Mirkogramm als auch den gemessenen Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Lediglich in der Stresemannstraße sind die Stickoxid-Werte im Vergleich zum Juni 2017 auf 37 Mikrogramm zurückgegangen. Eine genaue Bilanz zu den Dieselfahrverboten kann erst Ende 2018 gezogen werden.