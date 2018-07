Blaulicht

Hamburg-Nord 21:59 Uhr | 18.07.2018

Schwangere Frau bringt gesundes Kind zur Welt

Nach Krankenwagen-Unfall

Am Dienstagabend ist in Winterhude ein Krankenwagen mit einer schwangeren Frau an Board umgekippt. Bei der 31-jährigen hatten die Wehen bereits eingesetzt. Der Wagen war mit Sonderrechten von Groß-Borstel unterwegs in das Krankenhaus Barmbek. Auf der Kreuzung Jahnring/Saarlandstraße kam es dann zu einem Unfall bei dem der Krankenwagen mit einem VW kollidierte. Die Fahrerin des VW hatte möglicherweise das Blaulicht übersehen, sie und die vier Insassen wurden verletzt. Auch die schwangere Frau und ihre 55-jährige Mutter wurde leicht verletzt. Sie wurde anschließend mit einem anderen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.