Blaulicht

Hamburg 12:49 Uhr | 18.07.2018

Feuerwehreinsatz am Bahnhof Altona

Brandgeruch im Schweizer IC

Am Dienstag Abend meldeten Mitarbeiter der Bahn erneut Brandgeruch im Speisewagen eines Schweizer IC. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr, die den Zug noch am Bahnhof Altona umfassend kontrollierte. Die Ursache war ein technischer Defekt. Bereits vor zwei Wochen kam es in einem Schweizer Zug am Dammtor zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem Rauch und Brandgeruch wahrgenommen wurde.