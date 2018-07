Sport

Hamburg 19:23 Uhr | 17.07.2018

In vier Wochen ist es soweit

Rollstuhlbasketball-WM kommt nach Hamburg

Vom 16. – 26. August findet sie hier in Hamburg statt. Bei der weltweit zweitgrößten Behindertensportveranstaltung treten die 28 weltweit besten Teams in der edel-optics.de-Arena in Wilhelmsburg gegeneinander an. Die Gruppen für die Vorrunde wurden bereits Anfang des Jahres ausgelost. Die gleichzeitig verlaufende Damen- und Herren-WM bietet nicht nur hochklassigen Spitzensport, sondern auch ein Rahmenprogramm aus Kultur, Entertainment und mitmach-Angeboten