Gesellschaft

Hamburg 19:05 Uhr | 17.07.2018

Im bundesweiten Vergleich liegt Hamburg hinten

Weniger Kunden in den Shoppingmeilen

Zu diesem Ergebnis kam die Immobilienfirma Jones Lang LaSalle (JLL) im Rahmen ihrer jährlichen Zählung in Deutschlands Shoppingmeilen. Demnach zog es am 14. April knapp 9000 Passanten pro Stunde in die Mönckebergstraße. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Minus von sieben Prozent. Auch in der Spitalerstraße waren im Vergleich zu 2017 zwei Prozent weniger unterwegs. Warum die Hamburger Innenstadt Kunden verliert, ist unklar. Laut JLL könnte eine der Gründe die wachsende Kriminalität am Jungfernstieg sein. Bundesweit ging die Zahl der Passanten nur um ein Prozent zurück.