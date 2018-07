Sport

Hamburg 16:46 Uhr | 17.07.2018

Tennisturnier am Rothenbaum

Abschied von Michael Stich

Das Tennisturnier in Hamburg hat mittlerweile schon große Tradition. Seit 1892 werden am Rothenbaum Tennisturniere ausgetragen, seit vielen Jahren nun auch die German Open. Doch die Zukunft um das größte deutsche Tennisturnier ist ungeklärt. Ab dem kommenden Jahr liegt die Lizenz nicht mehr bei Hamburgs Tennislegende Michael Stich, sondern beim österreichische Unternehmer Peter-Michael Reichel. Ob er das Turnier in Hamburg weitermacht ist fraglich. Definitv ist aber, dass es das letzte Tennisturnier für Michael Stich ist.