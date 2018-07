Blaulicht

Hamburg 15:31 Uhr | 16.07.2018

Hamburger Staatsanwaltschaft äußert sich

Tödliche Schüsse: Schulden mögliches Tatmotiv

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 26-Jährigen vor einem Fitnessstudio in Steilshoop sitzt der Tatverdächtige jetzt in Untersuchungshaft. Bereits vor der Tat soll sich der Tatverdächtige mit dem Geschädigten im Studio unterhalten und anschließend auf dem Parkplatz auf ihn versteckt gewartet haben. Der mutmaßliche 23-jährige Täter soll den 26-jährigen Afghanen dann aus einer Entfernung von 2-3 Metern mit Schüssen in Kopf und Bauch getötet haben. Bereits am Tatort verstarb der Mann noch im Rettungswagen. Beide Täter sollen sich gekannt haben. Bislang hat der Beschuldigte noch keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht. Zudem werden nun Zeugen vernommen und die Tatortarbeiten abgeschlossen.