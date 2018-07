Blaulicht

Wandsbek 14:30 Uhr | 15.07.2018

Schulden könnten Tatmotiv sein

Steilshoop: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 26-Jährigen vor einem Fitnessstudio in Steilshoop sitzt der Tatverdächtige jetzt in U-Haft. Laut Angaben der Polizei könnte das Opfer Schulden bei dem Tatverdächtigen gehabt haben. Das Gericht erließ Haftbefehl wegen Mordverdachts. Er soll den 26-Jährigen auf dem Parkplatz des Sportstudios mit mehreren Schüssen getötet haben. Der Mann starb noch am Tatort.