Hamburg-Mitte 12:39 Uhr | 15.07.2018

Über 10.000 Teilnehmer gingen an den Start

Hamburg Wasser World Triathlon

Bereits zum 17. Mal hat an diesem Wochenende der Hamburg Wasser World Triathlon stattgefunden. Los ging es für die 10.000 Profi- und Hobbysportler am Jungfernstieg mit 1,5 Kilometern schwimmen, gefolgt von 40 Kilometer auf dem Fahrrad und der 10 Kilometer langen Laufstrecke. ,Mit knapp 300.000 Besuchern ist der Triathlon in Hamburg der größte weltweit.