Stadtgespraech

Hamburg 18:30 Uhr | 14.07.2018

Über 400.000 Fans waren dabei

22. Schlagermove in der Hansestadt

In Hamburg hat an diesem Wochenende bereits zum 22. Mal der Schlagermove stattgefunden. 46 Trucks zogen vom Heiligengeistfeld, über die Landungsbrücken bis hin zur Reeperbahn. Insgesamt 400.000 Fans waren in diesem Jahr beim Schlagermove dabei.