Verkehr

Hamburg 13:00 Uhr | 14.07.2018

Ein Busersatzverkehr ist eingerichtet

U1: Ab heute neue Streckensperrung

Die U-Bahnlinie 1 wird am kommenden Montag zwischen Wartenau und Wandsbek Markt auf Grund von Bauarbeiten gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten, die an insgesamt sechs Haltestellen der U1 stattfinden. Am 1. August ist die Strecke dann wieder freigegeben. Bis dahin ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Täglich fahren mehr als 100.000 Fahrgäste mit der U1.