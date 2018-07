Blaulicht

13.07.2018

Lange Haftstrafen wegen Totschlags

Getötete Nachbarin: Vier Angeklagte verurteil

Das Landgericht Hamburg hat heute vier Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie sollen am 11. Oktober 2017 bei einem Trinkgelage im Stadtteil Lohbrügge die Nachbarin misshandelt haben, bis sie starb. Die 37-jährige Hauptangeklagte, ihr 26-jähriger Lebenspartner, die 16-jährige Tochter der Frau sowie deren 19 Jahre alter Freund hatten den Angaben zufolge in der Wohnung der Hauptangeklagten Alkohol getrunken und Marihuana und Ecstasy zu sich genommen. Die 37-Jährige habe dann auf Die 65-jährige Nachbarin unter anderem mit einer Schaufel eingeschlagen und ihre Tochter, deren Freund und ihren Partner aufgefordert, sich an der Tat zu beteiligen. Die 65-jährige Nachbarin wurde demnach Stunden später schwerverletzt von den Angeklagten in ihre Wohnung gebracht und sei dort später an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Heute fiel nun das Urteil. Die Hauptangeklagte erhielt die härteste Strafe: Sie wurde wegen Totschlags zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Ihr Partner erhielt eine