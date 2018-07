Blaulicht

Wandsbek 22:36 Uhr | 13.07.2018

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Mann auf McFit-Parkplatz erschossen

Am Nachmittag wurde ein Mann auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Steilshoop erschossen. Schüsse trafen ihn in Kopf und Bauch. Trotz Rettungseinsatzes erlag der Mann seinen Verletztungen noch am Unfallort. Offenbar stand der Mann während fünf Schüsse gefallen sind an seinem Auto. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig in Tatortnähe festgenommen. Ein naheliegender Golf wurde durch Querschläger getroffen, der Insasse blieb unverletzt.