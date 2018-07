Sport

Hamburg 22:06 Uhr | 13.07.2018

Der Kaderplanung bei den Türmen geht weiter

Kamp und Fritze verlasen die Towers

Der Umbruch bei den Hamburg Towers geht weiter. Lars Kamp und Sören Fritze verlassen die Türme und sind somit die Abgänge Nummer drei und vier. Lars Kamp wechselt mit sofortiger Wirkung zum SC Rist Wedel. In der vergangen Saison kam der Shooting-Guard auf 23 Ligaspiele in denen er im Schnitt 4,1 Punkte erzielte. Sören Fritze verlässt die schwarz-weißen nach nur einem halben Jahr. Der 23-Jährige wechselt in die 1. Regionalliga zu BG Hagen.