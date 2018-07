Gesellschaft

Hamburg 17:04 Uhr | 13.07.2018

Hamburg liegt über der bundesweiten Entwicklung

103 Organspenden in der ersten Jahreshälfte

In der ersten Jahreshälfte 2018 hat sich die Zahl der Organspenden in Hamburg mehr als verdoppelt. Demnach hat es bislang 103 gespendete Organe gegeben. Im Vergleichszeitraum für 2017 waren es hingegen nur 43. Diese Steigerung liegt weit über der bundesweiten Entwicklung, so die Deutsche Stiftung Organtransplantation.