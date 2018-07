Verkehr

Hamburg 07:55 Uhr | 13.07.2018

Sechs Wochen nach Inkraftreten zieht die Polizei Bilanz

173 Verstöße gegen Dieselfahrverbote

Vor rund sechs Wochen sind die Dieselfahrverbotszonen in der Stresemannstraße und der Max-Brauer-Alle in Kraft getreten. In dieser Zeit hat die Polizei insgesamt 603 LKW und PKW kontrolliert und konnte dabei 173 Verstöße verzeichnen. Wie viele Verfahren gegen die Verstöße eingeleitet wurden, gab die Polizei nicht bekannt. Für die Missachtung der Dieselfahrverbotszonen ist für Lkw-Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro vorgesehen, für Autofahrer 20 Euro.