Stadtgespraech

Bezirk Eimsbüttel 18:25 Uhr | 12.07.2018

Hollywood zu Gast in Hamburg

Mamma Mia - Here we go again

Ein Hauch von Hollywood in Hamburg: Gut gelaunt haben Schauspieler Pierce Brosnan und seine Kollegin Amanda Seyfried und Lily James zusammen mit Regisseur OlParker den neuen Mamma-Mia-Film vorgestellt - den zweiten Teil der Erfolgsverfilmung des Abba-Musicals. Gut aufgelegt michste sich Brosnan erst einmal selbst unter die Journalisten. Den Film "Mamma Mia - Here we go again" gibt es ab nächster Woche im Kino zu sehen.