Hamburg 18:20 Uhr | 12.07.2018

So soll dieses Jahr gegen Wildpinkler vorgegangen werden

Immer wieder Ärger beim Schlagermove

Zum Schlagermove auf St. Pauli, einer der weltweit größten Schlagerpartys, werden am Sonnabend bis zu 5000.000 besucher erwartet. Um 15 Uhr also nach dem Hamburg Wasser Triathlon, beginnt der Umzug mit insgesamt 46 Musik-Trucks. Damit die Schlagerparty mit so wenig Beeinträchtigung wie möglich stattfinden kann, sind rund 600 Ordner im Einsatz. Einige von ihnen haben in diesem Jahr eine ganz besondere Aufgabe.