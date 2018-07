Stadtgespraech

12.07.2018

Spielplatz-Sperrung wird aufgehoben

Kein NS-Grab unter Spielplatz

Auf einem Spielplatz in Norderstedt wurde am Nachmittag nach einem NS-Grab gesucht. Hintergrund der Suchaktion war die Aussage einer Anwohnerin, die berichtete, dass in den 60 er Jahren immer wieder Knochen gefunden worden sein sollen. Außerdem soll es einen Bezug zur nahe liegenden Klinik Ochsenzoll gegeben haben.