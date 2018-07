Blaulicht

Schleswig-Holstein 20:25 Uhr | 11.07.2018

Drei Menschen wurden leicht verletzt

Auffahrunfall auf der A7

Auf der A7 ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall mit mehreren LKW und PKW gekommen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Bei dem Unfall soll ein LKW in einen PKW gefahren sein, zwei weitere LKW konnten offenbar nicht rechtzeitig bremsen und fuhren anschließend in die Unfallstelle. Auf der A7 kam es zu einem Rückstau von bis zu 20 km. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Süden ab Quickborn gesperrt.