Blaulicht

Hamburg 17:52 Uhr | 11.07.2018

Bekennerschreiben von Autonomen veröffentlicht

G20-Gegner bekennen sich zu Autobränden

Brennende Autos und Farbanschläge auf Häuser von Behördenchefs. Das was in der Nacht zu vergangenem Montag in mehreren Hamburger Stadtteilen passiert ist, erinnert stark an die G20-Krawalle vor genau einem Jahr. Ob ein Zusammenhang zwischen den jetzigen Anschlägen und den Ausschreitungen im letzten Sommer vorliegt, war bisher allerdings unklar. Doch jetzt liegt der Polizei ein Schreiben vor, in dem sich Linksautonome zu den Taten bekennen.