Sport

Hamburg 14:23 Uhr | 11.07.2018

HSV gegen FC St. Pauli am 30. September um 13:30 Uhr

Die DFL terminiert bis zum achten Spieltag

Die Deutsche Fußball Liga hat heute die Spieltage 3 bis 8 für die anstehende Zweitliga Saison terminiert. Am 3. Spieltag wartet auf den HSV und Trainer Christian Titz das erste Montagabend-Spiel gegen Bielefeld. Der FC St. Pauli muss sich auswärts bei Union Berlin beweisen. Am 1. September geht es für den HSV nach Dresden. Die Kiezkicker empfangen einen Tag später den 1. FC Köln am Millerntor. Der 7. Spieltag ist die erste englische-Woche in dieser Saison. Den Spieltag beschließt der HSV am 27. September um 20:30 Uhr in Führt. Dann haben die Rothosen nur drei Tage zeit um sich auf das große Stadt-Derby gegen den FC St. Pauli vorzubereiten. Anstoß ist um 13:30 Uhr im Volkspark Stadion.