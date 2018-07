Gesellschaft

Hamburg 08:22 Uhr | 10.07.2018

Investitionen in unterschiedlichste Bereiche

21 Millionen Euro für Privatschulen

Rund 21 Millionen Euro zusätzlich erhalten Privatschulen in Hamburg in den kommenden fünf Jahren aus dem Bundeshaushalt. Grund dafür ist eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Investiert werden soll vor allem in die Verbesserung von Ganztagsangeboten, Digitalisierung und in personelle Sturkturen.